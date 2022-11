Pascal Bruckner: «Aujourd’hui, on se définit par soustraction»

De longs mois durant, la pandémie nous a assignés à résidence. Mais certaines habitudes liées au confinement, comme le télétravail, le streaming ou les livraisons à domicile, n’ont pas pris fin avec la levée d’écrou sanitaire. Quant aux voyages à l’étranger, ils sont devenus plus compliqués et écologiquement discutables. Bref, notre univers s’est rétréci, et souvent de notre propre chef. Un phénomène qui inquiète Pascal Bruckner…

Vous parlez de « repli sur les pénates » mais dès le milieu des années 1980, des sociologues écrivaient déjà sur cette tendance à se trouver bien chez soi et à ne pas en sortir sans nécessité vitale ; à l’époque, on appelait ça le « cocooning ». Au fond, rien de neuf sous le soleil ?