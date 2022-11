«La course»: le livre des passions et des ombres

La course, Jacques Richard, Onlit, 185 p., 19 €

Tout, dans le dernier roman du Bruxellois Jacques Richard, oscille entre la réalité et le fantasme. Entre des scènes très vraies, très crues, très sordides du quotidien et des rêves d’amour fou, de vie meilleure, de passions échevelées. Tout est un peu flou et un peu fou, à la manière de ce garçon de 16 ans, qui n’est jamais nommé et qui se prend de désir (d’amour ?) pour sa tante Hélène, dite Léna, la sœur de sa mère Madeleine, dite Magda, mais plus jeune qu’elle.