«Etat-père-Terre-mère»: fauchées par le patriarcat turc

On connaissait les Récits de femmes et autres histoires de Dario Fo et Franca Rame, portraits d’héroïnes en révolte contre un ordre établi (par les hommes). Voici, en quelque sorte, le pendant turc avec ces Histoires de femmes de l’auteur contemporain Deniz Kaptan. Traduits en français et joués par Sibel Dinçer, ces monologues, adaptés au théâtre, deviennent Etat-père-Terre-mère , plongée éloquente dans le quotidien de femmes entravées, écœurées, tiraillées, voire broyées par le patriarcat.