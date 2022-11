Mathieu Belezi: l’Algérie française terrorisée

Civils et militaires vivent leurs difficultés en alternance dans « Attaquer la terre et le soleil ».

Attaquer la terre et le soleil, Mathieu Belezi, Le Tripode, 152 p., 17 €, ebook 9,99 €

Il y a un peu plus de deux mois, déjà cela semble loin, Mathieu Belezi recevait le prix littéraire du Monde pour Attaquer la terre et le soleil où il revient, avec un roman bref et poignant, sur les terres coloniales d’Algérie qu’il a déjà visitées à travers d’autres fictions. Dans une distribution simple mais efficace, les chapitres alternent entre (en capitales et entre parenthèses) « Rude besogne » et « Bain de sang ».