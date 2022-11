Missile tombé en Pologne: Zelensky est «sympathique mais a perdu une occasion de se taire», selon un général français

« Nous partageons le point de vue selon lequel la Russie porte l’entière responsabilité de sa terreur par missiles et de ses conséquences sur le territoire de l’Ukraine, de la Pologne et de la Moldavie », a indiqué le ministre ukrainien sur Twitter.

Mercredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dit réclamer l’accès à « toutes les données » des partenaires de Kiev sur les circonstances de cette explosion en Pologne, après avoir de nouveau affirmé que le missile tombé était « russe ».

L’officier général de l’armée de terre française, Michel Yakovleff, a indiqué à France Info ne pas comprendre pourquoi le président ukrainien « s’était précipité » dans ses déclarations, affirmant que le missile qui a touché la Pologne était russe. Selon lui, le président ukrainien a « perdu une occasion de se taire » : Kiev a réaffirmé mercredi que le missile ayant tué deux personnes la veille dans un village polonais près de la frontière avec l’Ukraine était « russe », contredisant l’Otan et Washington qui accréditent plutôt la thèse d’un missile de défense ukrainien.

À lire aussi Guerre en Ukraine: «Pas d’indication d’une attaque délibérée contre un territoire de l’Otan», selon les Alliés

L’envoi d’experts en Pologne, une erreur

Zelensky a ensuite réclamé l’accès des experts ukrainiens à « toutes les données » des Occidentaux et au site de l’explosion du missile tombé en Pologne. « Nous voulons établir tous les détails, chaque fait ». Selon Michel Yakovleff, c’est une erreur : « Il peut envoyer tous les experts qu’il veut, ça ne changera rien. La matérialité des faits ne sera pas discutable ». « Les experts vont venir voir le cratère et les débris trouvés dans le sol et puis les pistes radars des avions de l’Otan notamment américains qui vont remonter la séquence de ce missile en particulier. Ce n’est pas le moment de faire cette demande. Elle ne sert à rien et ça énerve pour pas grand-chose. Il est très sympathique et aimé mais là il pousse un peu fort », affirme le général français.

Attaque intentionnelle

« Rien n’indique qu’il s’agissait d’une attaque intentionnelle contre la Pologne », a également affirmé le président polonais Andrzej Duda. Depuis Bali où le G20 était réuni en sommet, le président américain Joe Biden avait auparavant lui aussi jugé « improbable » que le missile ait été tiré par la Russie.