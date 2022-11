Sous l’imprimé, le Moyen Age

Dès que Gutenberg a fait fonctionner la presse à imprimer, on a recyclé des tas et des tas de manuscrits : il fallait du papier pour l’alimenter. Quel gâchis ? Pas vraiment. Parce que grâce à cela, des textes médiévaux ont été conservés. L’historien du livre Eric Kwakkel, de l’université de Leyde, a retrouvé des fragments grâce à la macrospectrométrie de fluorescence des rayons X. Cela permet de scanner les textes réutilisés. Et de faire apparaître des trésors, comme un catalogue d’étoiles d’Hipparque. Une technologie coûteuse, mais fascinante.