Les cancers du testicule restent rares, mais ils augmentent chez les 24-35 ans

Les cancers du testicule restent rares, mais ils sont en augmentation chez les 24-35 ans, rapporte la Fondation contre le Cancer dans un communiqué publié jeudi. Un diagnostic précoce peut permettre de conserver une meilleure qualité de vie et des traitements moins agressifs.

Même s’il est peu fréquent en Belgique, le cancer du testicule est l’un des rares cancers dont la fréquence augmente, selon les chiffres du cancer en Belgique en 2020. Ce type de cancer est en général diagnostiqué entre 15 et 44 ans avec un pic vers l’âge de 30 ans. Il peut toutefois survenir plus tôt, en début de puberté, et parfois après 60 ans. Les chiffres montrent que 87 % des cancers du testicule sont diagnostiqués à un stade précoce et que la survie à cinq ans est proche de 98 % (2019).