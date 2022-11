Kevin De Bruyne présent dans la nouvelle pub Nike pour la Coupe du monde (vidéo)

A chaque grand événement international, la marque de chaussures Nike sort un tout nouveau spot publiciaire. En marge de la Coupe du monde 2022 au Qatar, elle a remis le couvert. Grâce à une sorte de machine à remonter le temps, Nike offre un duel épique entre des joueurs actuelles et des stars qui ont pris leur retraite dans un laboratoire à Genève.

Kylian Mbappé et Ronaldino sont les acteurs principaux de cette publicité. Mais ils ne sont pas les seuls. Au fur et à mesure du temps, on voit débarquer d’autres vedettes : Ronaldo, le Brésilien, Cristiano Ronaldo, Alex Morgan, Virgil Van Dijk, Edgar Davids ou encore Kevin De Bruyne. Le Belge apparaît, non pas avec son maillot de Manchester City ou de la Belgique, mais avec un t-shirt rouge de la marque à la virgule.