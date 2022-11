De Croo tente de sortir du bourbier budgétaire, la secrétaire d’Etat sur un siège éjectable

Entre les chiffres budgétaires annoncés par le Premier ministre en octobre et ceux transmis cette semaine à la Chambre, il y a une différence d’1,7 milliard. Alexander De Croo doit s’expliquer à la Chambre cet après-midi, et parle « d’erreur » de sa secrétaire d’Etat. Qui, elle, évoque un acte de « prudence ». Démission ou pas ? Ça se joue aujourd’hui.

Comment le gouvernement fédéral va-t-il se tirer du pétrin budgétaire dans lequel il est enlisé ? Et faudra-t-il, pour y arriver, sacrifier la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker ? Les réponses à ces questions pour le moins délicates tomberont cet après-midi, lors de plusieurs séances parlementaires.

Mais que s’est-il passé au juste ? Tout est parti des documents remis en début de semaine aux députés. A leur grande surprise, et à celle de Sander Loones (N-VA) en particulier, les tableaux ne faisaient plus état d’un déficit fédéral de 2,9 % du PIB comme annoncé juste après l’accord début octobre mais de 3,4 %. Une différence significative puisque les finances du pays s’en trouvaient détériorées à raison de 1,3 milliard d’euros pour 2023 et de 1,7 milliard pour 2024.