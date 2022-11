Promis: De Croo et De Bleeker sont d’accord sur les chiffres budgétaires

Entre les chiffres budgétaires annoncés par le Premier ministre en octobre et ceux transmis cette semaine à la Chambre, il y a une différence de 1,7 milliard. Alexander De Croo s’est défendu jeudi, parlant « d’erreur matérielle » de sa secrétaire d’Etat au Budget. En soirée, Eva De Bleeker, fragilisée, adoptait la rhétorique du Premier ministre et sauvait son poste.

Le gouvernement semblait s’être sorti, jeudi soir, du pétrin budgétaire, au prix d’un nouveau psychodrame nuisible à sa crédibilité, y compris vis-à-vis de la Commission européenne. Après une semaine de tension entre le Premier ministre, Alexander De Croo, et la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker (issue de son parti), Alexander De Croo est parvenu, jeudi après-midi à imposer sa version des faits, dûment avalisée en soirée par sa secrétaire d’Etat, en commission des Finances de la Chambre.

Que s’est-il passé au juste ? Tout est parti des documents remis lundi aux députés. A leur grande surprise, et à celle du député Sander Loones (N-VA) en particulier, les tableaux budgétaires ne faisaient plus état d’un déficit fédéral de 2,9 % du PIB comme annoncé juste après l’accord gouvernemental début octobre, mais de 3,4 %. Une différence significative puisque les finances du pays s’en trouvaient détériorées à raison de 1,3 milliard d’euros pour 2023 et de 1,7 milliard pour 2024.