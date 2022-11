Chaloupe, Prince Harry, le Beckham belge, la pieuvre…: voici d’où viennent les surnoms de ces Diables rouges Chaloupe, Prince Harry, le Beckham belge, la pieuvre, les Diables rouges n’échappent évidemment pas aux surnoms. Voici pourquoi et comment en est-on arrivé à les surnommer de la sorte…

De Bruyne, Lukaku, Courtois et Batshuayi - Montage avec Belga

Vidéo - Par Grégory Bayet Publié le 17/11/2022 à 14:16 Temps de lecture: 4 min

Honneur au nº1, sans doute le meilleur Diable rouge de ces derniers mois, à savoir Thibaut Courtois . Vu sa taille (1m99) et ses longs bras et longues jambes fines, il a rapidement été surnommé « la pieuvre ». Ses arrêts et ses réflexes étourdissants donnant souvent l’impression qu’il avait des tentacules et davantage que deux bras et deux jambes. En novembre 2019, la presse espagnole et plus précisément « Marca » l’a affublé d’un nouveau petit nom qui lui va assez bien : « El muro », à savoir le mur. Après une période difficile, il s’est imposé dans le but madrilène et ce surnom, il le portait à merveille lors de la finale de Ligue des Champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool le 28 mai 2022. Il a dégoûté les Reds en repoussant avec brio tous les essais anglais.

Ederzinho, c’est le surnom octroyé à Eden Hazard à son arrivée au Real Madrid. C’est le Brésilien Casemiro qui l’a appelé ainsi lors d’une interview d’après-match. » On l’appelle Ederzinho. Ça lui plaît, car il aime le Brésil. Il essaie d’ailleurs de dire quelques mots en portugais. On a beaucoup d’affection pour lui », disait-il en octobre 2019. Depuis lors, Eden a rarement eu l’opportunité de démontrer ses qualités sur le terrain. Romelu Lukaku a plus d’un surnom. Le plus vieux et le plus connu est évidemment « Big Rom » qui s’explique aisément en raison de son gabarit plutôt imposant. En mai 2018, alors qu’il évoluait à Manchester United, Romelu a été surnommé par The Sun, Rocky en raison de son acharnement à l’entraînement et son envie d’être d’attaque pour la Coupe du Monde en Russie (où il a inscrit 4 buts) En octobre 2019, suite à ses débuts exceptionnels lors de son premier passage à l’Inter Milan, la presse italienne a surnommé Lukaku… « Lukiller » en raison de son incroyable efficacité en zone de finition. En décembre 2020, La Gazzetta dello Sport va encore plus loin en titrant en une du journal : « L’incredibile LUKAKHULK ». En août 2021, lors d’une conférence de presse, peu avant le retour de Lukaku à Chelsea, le défenseur allemand Rudiger a surnommé l’international belge : la « bête ». À lire aussi 1334361721671073793 (2) Chaloupe, c’est le surnom plutôt étonnant que porte Axel Witsel depuis sa période au Standard. Il le doit à son ex-équipier chez les Rouches, Siramana Dembélé. Un surnom qu’il lui a donné alors que Witsel n’avait alors que 18 ans. C’était sa manière de définir le style, la façon d’être, de marcher et de dribbler d’Axel Witsel. S’il y en a bien un qui n’apprécie pas du tout le surnom qu’il porte depuis qu’il évolue en Angleterre, c’est Kevin De Bruyne . KDB est aussi appelé « Prince Harry » en raison de la ressemblance avec le petit-fils d’Elizabeth II. C’est un ancien équipier qui a surnommé Michy Batshuayi Batsman en référence à qui vous savez. Dortmund a exploité cette image pour présenter son arrivée au club : Pour Michy, ce surnom lui convient et le représente bien car cela représente la force, la discrétion, l’ombre. Le mec qui sort au bon moment pour jaillir et faire son job. « Il fait à la fois sérieux et décontracté, façon manga. J’aime bien », a-t-il avoué au magazine français Onze. Le « Beckham belge »… C’est le surnom donné à Thomas Meunier par son équipier anglais au Borussia Dortmund, Jude Bellingham, sous le charme de la patte droite du Gaumais. Bien que les routes de Naples et de Mertens soient désormais séparées, le club napolitain restera toujours lié à Dries Mertens. Outre l’aspect sportif, il y a également des raisons familiales. En mars de cette année, Ciro Romeo Mertens a vu le jour, le premier enfant du joueur et de sa partenaire Kat Kerkhofs. Le nom de Ciro n’a pas été choisi au hasard. Ciro, c’est un prénom émotionnellement lié à Naples. C’est José Manuel « Pepe » Reina qui l’avait surnommé ainsi, précisément pour son identification quasiment naturelle avec Naples.