Coupe du monde: les fan zones de la FIFA au Qatar font déjà polémique

Comme le rapporte le Daily Telegraph, la FIFA a prévu une fan zone officielle, nommée Fifa fan Festival, au parc Al Bidda, au centre de Doha. Cette fan zone officielle devait être avant tout un espace de rassemblement gratuit. Désormais, cette fan zone est transformée en festival, et tout de suite, un prix d’accès est possible pour augmenter la qualité du confort.

Toujours d’après le Daily Telegraph, il est possible de s’offrir un forfait premium pour plus de 1000 euros. Ce forfait propose : « une cuisine gastronomique, des boissons alcoolisées et des « vues panoramiques » sur le festival lui-même. (…) Ce forfait premium, qui n’est valable qu’une journée, comprend également un billet pour assister à un match dans un stade. Il existe des offres moins chères, à partir de 378 £ par personne (430 euros, ndlr), qui sont simplement des forfaits d’hospitalité pour regarder des matchs dans les festivals de fans. Ceux-ci proposent l’utilisation de bars sportifs privés construits au festival et non accessibles aux fans non payants. »