A Washington, le Café Milano est l’établissement préféré des présidents et stars d’Hollywood

C’est une agréable soirée de printemps, pendant le second mandat d’Obama, et nous sommes assis aux tables extérieures du Café Milano, à Georgetown, au cœur d’une des zones les plus pittoresques de Washington. Sur Prospect Street, un cortège de grosses voitures approche, tous gyrophares allumés. Le propriétaire, Franco Nuschese, discute avec nous, mais se détourne poliment : « Désolé, c’est le vice-président Biden qui vient dîner. Il vient tout juste de me prévenir. Je dois aller l’accueillir. » Pour tout autre restaurateur dans le monde, recevoir un tel message pourrait être à l’origine d’une crise cardiaque. Pour Nuschese, c’est une habitude. Parce que depuis trente ans, c’est-à-dire depuis son ouverture, dont l’anniversaire a récemment été célébré au cours d’une soirée who is who américaine, le Café Milano n’est pas moins que la deuxième ambassade italienne à Washington.