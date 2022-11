Tahar Ben Jelloun, un auteur inspirant

Mes inspirations ? Les livres entre autres. Au Maroc, je lisais beaucoup, surtout pendant les longs mois du ramadan, où les écoles fermaient très tôt dans la journée. Un de mes auteurs marocains préférés est Tahar Ben Jelloun. Son livre La nuit sacrée m’a émue, touchée. Récemment, j’ai dîné à Paris avec lui en tête à tête. Je me suis retrouvée comme la jeune fille de l’époque, subjuguée de rencontrer l’écrivain qu’elle admire. Mon professeur de français au Maroc nous avait demandé de choisir un correspondant en langue française, originaire d’un pays non francophone. Mon correspondant était japonais et nous avons étudié Le pavillon d’or de Yukio Mishima. Depuis, je suis une amoureuse du Japon et de sa culture – un pays que je connais très bien maintenant. J’ai également découvert la vie riche et complexe de Mishima, ce qui m’a amenée ensuite à Marguerite Yourcenar, qui a écrit sur lui Mishima ou la vision du vide.