Kinuyo Tanaka, la réalisatrice de l’âge d’or du cinéma japonais

Actrice de Mizoguchi et Ozu, Kinuyo Tanaka réalisa six films splendides entre 1953 et 1962. Ils sont disponibles pour la première fois en Blu-ray dans une version restaurée 4K. Un must.

Avec plus de 215 films à son actif, entre 1924 et 1976, Kinuyo Tanaka aurait pu avoir une vie confortable, portée par son aura d’actrice, tournant avec les plus grands cinéastes tels Mizoguchi, Ozu, Naruse. Grâce à son audace, son ambition et son talent, en 1953, soit à 44 ans, elle décide de passer derrière la caméra et devient la première réalisatrice japonaise de l’après-guerre. Immédiatement, elle impose sa vision singulière de femme déterminée dans un monde essentiellement masculin, n’en déplaise à Mizoguchi qui, malgré la quinzaine de films qu’il tourna avec elle, la jugeait inapte à réaliser un film. Pourtant, quel cinéma ! Des héroïnes tourmentées, complexes. Des femmes libres. De formidables portraits de femmes qui se battent pour leur indépendance. Le regard que Kinuyo Tanaka pose sur elles est d’une modernité incroyable et d’une beauté saisissante. On souligne son audace dans les sujets mais aussi dans la manière de se les approprier, de les cadrer. Aucun genre ne lui résiste.