Météo: de la neige pour ce dimanche?

Ce soir et cette nuit, le ciel sera changeant avec, surtout sur le sud du pays, des champs nuageux abondants et encore quelques averses. Le temps sera souvent sec avec de larges éclaircies sur l’ouest et le centre du territoire. Plus tard dans la nuit, de la brume ou du brouillard pourraient se former au sud du sillon Sambre et Meuse, et y limiter la visibilité. Les minima seront compris entre 4 et 7 degrés en Haute Belgique et entre 7 et 9 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et temporairement encore assez fort à la côte, de secteur sud-sud-ouest à sud-ouest ; il deviendra parfois faible en Ardenne.

La journée de vendredi débutera sous la grisaille avec beaucoup de nuages bas et risque d’une averse sur l’est du pays et au sud du sillon Sambre et Meuse. Sur l’ouest et le centre du territoire, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies. Ensuite, le temps deviendra graduellement variable partout avec toutefois des périodes de temps sec et des éclaircies. Les maxima évolueront peu et se situeront autour de 8 degrés en Hautes-Fagnes, 11 degrés dans le centre et 12 degrés à la côte. Le vent sera moins soutenu que les jours précédents ; il sera généralement modéré de secteur sud-ouest, avant de virer au secteur ouest et de faiblir.