Braine-l’Alleud: sortie de crise innovante pour le centre culturel

Est-ce la fin d’une longue crise entre le centre culturel de Braine-l’Alleud et le collège des bourgmestres et échevins de la commune, l’un des deux piliers du financement de l’ASBL ? Formellement, l’épilogue n’est pas connu. D’une part, une plainte déposée par la commune a débouché sur une mise à l’instruction dont l’issue échappe au plaignant : elle est désormais du seul ressort judiciaire. D’autre part, la commune ne s’est pas engagée jusqu’ici à pérenniser le financement de l’ASBL et confirme son projet de création d’une maison de la culture. Les deux structures peuvent-elles cohabiter dans une même commune ? C’est en tout cas ce qu’envisageait ce jeudi au parlement l’un des colistiers du bourgmestre, le député Olivier Maroy (MR), citant l’exemple de Namur où une cohabitation de ce type existe déjà. Mais, selon le même député, « on entrevoit le bout du tunnel (…) je vois des signes positifs », et il n’est pas le seul.