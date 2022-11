Crash du Boeing MH17 de la Malaysian Airlines: deux Russes et un Ukrainien reconnus coupables

Ce fameux 17 juillet 2014, la tour de contrôle perd le contact avec le Boeing 777 vers 16 h, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière russe. Quelques minutes plus tard, il s’écrase près du village de Hrabove, dans la région de Donetsk. Des débris de l’appareil sont dispersés dans un périmètre de plus de 10 kilomètres, ce qui suggère qu’il s’est disloqué en vol. Dès le début, l’enquête est compliquée. Le contexte militaire rend l’accès au site difficile. Des négociations quotidiennes sont nécessaires aux différents pays qui comptent des victimes ainsi qu’aux agences internationales.

Trois coupables, condamnés à perpétuité, et un acquitté. Tel est le verdict rendu, ce jeudi, par la justice néerlandaise dans le cadre du procès du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu le 17 juillet 2014, au-dessus du Donbass. Hendrik Steenhuis, le président du tribunal a ajouté qu’une « avalanche de preuves » permet de conclure que le missile sol-air BUK fourni par la Russie a été tiré depuis Pervomaisky, une commune ukrainienne alors occupée par les forces militaires russes. A l’époque déjà, cette zone géographique faisait l’objet d’âpres combats opposant l’Ukraine à des séparatistes pro-russes. Les 283 passagers, dont six Belges vivant à Brasschaat, Watteren, Groningen aux Pays-Bas et le dernier en Australie, ont tous perdu la vie. Tout comme les 15 membres d’équipage.

En juillet 2015, soit un an après le crash, la Malaisie propose que le Conseil de sécurité des Nations unies mette sur pied un tribunal international. Sans grande surprise, en tant que membre permanent, la Russie oppose son veto. Finalement, comme le pays compte le plus de victimes (196), le parquet néerlandais est chargé de l’enquête. Le 28 septembre 2016, il présente ses conclusions. Selon lui, le Boeing 777 aurait été touché en plein vol par un missile antiaérien de moyenne portée BUK, de conception russe. Un système utilisé par de nombreux pays, dont la Russie et l’Ukraine. En mai 2018, une équipe internationale composée d’enquêteurs néerlandais, australiens, ukrainiens, belges et malaisiens arrive aux mêmes conclusions. Ils ajoutent même que l’arme appartenait à la 53e brigade russe de missiles antiaériens.

Refus d’extrader

Finalement, le 19 juin 2019, la Joint Investigation Team (JIT), chargée de l’enquête, communique les noms de quatre suspects, dont trois de nationalité russe et un commandant ukrainien des forces séparatistes pro-russes, considérés comme responsables de l’acheminement du missile Buk sur le lieu de tir. Un mandat d’arrêt international a été délivré à leur encontre mais la Russie a toujours refusé de les extrader, affirmant que c’est une procédure illégale dans le droit russe. C’est donc en leur absence que le procès s’est ouvert le 9 mars 2020, à Amsterdam où il s’est terminé ce jeudi. Qui sont ces quatre hommes que le tribunal a qualifiés de « groupe criminel » pour ensuite en condamner trois des membres sur quatre ?

Jugé par la cour comme auteur principal, le Russe Igor Guirkine est âgé de 51 ans. Egalement connu sous le nom de guerre Strelkov, cet ancien des services de renseignements russes est fréquemment désigné par les autorités occidentales comme le commandant des renseignements militaires russes et comme ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk pendant la guerre de 2014. Peu après le crash de l’avion, il se serait félicité sur le réseau social Vkontakte d’avoir fait abattre par ses troupes un avion Antonov An-26 avant de supprimer son message une demi-heure plus tard. Depuis l’invasion de l’Ukraine en février dernier, Igor Guirkine a critiqué les retraits des troupes russes et a prédit la nécessité de se mobiliser alors que Moscou niait que cela soit nécessaire. Selon ses propres dires, depuis le 14 octobre, il servirait depuis le 14 octobre « dans l’armée active », au sein d’une unité de volontaires pour laquelle il tente d’attirer des recrues.

Russie innocente

Surnommé Khmoury, ce qui se traduit par « morne », et âgé de 60 ans, Sergueï Doubinski est, selon les procureurs, un ancien officier militaire du service de renseignement militaire russe. Au moment du crash, il était le chef du renseignement militaire des séparatistes dans l’est de l’Ukraine et l’un des adjoints de Guirkine. Son rôle a été central dans l’obtention du missile BUK et dans sa restitution à la Russie. Il aurait ensuite « maintenu des contacts réguliers avec des responsables en Russie. »

De nationalité ukrainienne, Leonid Khartchenko, dit la Taupe, était lié aux forces séparatistes lors du crash. Il a commandé une unité de combat dans la région de Donetsk en juillet 2014, recevant des ordres directement de Sergueï Doubinski. Il a personnellement aidé à escorter le missile après son entrée en Ukraine.

Enfin, âgé de 56 ans, Oleg Poulatov est, pour sa part, l’unique suspect à avoir une représentation légale au procès. Il a été acquitté. C’est un ancien officier des forces spéciales russes surnommé la Vipère. Il était, selon les procureurs, l’un des adjoints de Doubinski au sein de la direction militaire séparatiste en 2014 et aurait aidé à transporter le système BUK vers l’Ukraine. Dans une vidéo diffusée lors d’une audience du procès, Poulatov a déclaré qu’il n’avait « rien à voir avec la catastrophe. » Il a été entendu.