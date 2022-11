Roberto Martinez sur Belgique-Égypte: «Eden Hazard jouera 60 minutes»

Les Diables rouges poursuivent leur préparation pour la Coupe du monde 2022. Ce jeudi, c’est Roberto Martinez qui s’est présenté en conférence de presse, à la veille du match amical de la Belgique face à l’Égypte au Koweït. Et il a dévoilé des indices concernant sa composition.

« Ne vous attendez pas au onze de base », a-t-il directement insisté. « Mais Eden Hazard jouera 60 minutes. C’est la préparation. C’est idéal aussi pour s’habituer aux conditions. Normalement, nous avons six semaines, mais ici, nous devons nous adapter rapidement. Nous avons encore un match et deux séances d’entraînement et demi pour nous préparer au premier match au Qatar. Qui jouera aux côtés de Toby ? Je ne connais pas encore moi-même la composition de départ. »