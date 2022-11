Alderweireld impressionné par le plaquage de Vermaelen sur un supporter: «Il est toujours aussi vif et attentif»

Pour le deuxième jour de leur mini-stage au Koweït, les Diables rouges poursuivent leur préparation au stade international Jaber Al-Ahmad (60.000 places). Ce vendredi, ils y défieront l’Égypte en guise d’ultime test avant l’entrée en lice dans la Coupe du monde. Les jours passent, la tension monte. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter outre mesure Toby Alderweireld, le patron de la défense belge, qui va prendre part à son cinquième grand tournoi consécutif.

« Je me sens très bien. Je suis en pleine forme et heureux d’avoir joué tous les matches avec l’Antwerp », pointe le défenseur de 33 ans. « Je vais entamer ce tournoi avec beaucoup de confiance. Je me sens également très à l’aise dans ce rôle axial, où je sens que je peux aussi aider au mieux l’équipe. Comme c’est mon cinquième tournoi, j’aborde la Coupe du monde avec moins de stress. Avec le vécu, j’ai appris que l’on pouvait grandir dans un tournoi. Évidemment, nous ne sommes pas le grand favori, mais peut-être qu’un rôle d’outsider nous convient mieux. »

« Répondre aux critiques »

Ce mercredi, l’ancien Spurs a eu l’occasion d’assister… à un superbe geste défensif de son ami Thomas Vermaelen, devenu adjoint de Roberto Martinez, qui a plaqué un supporter au sol sur le terrain d’entraînement. « Thomas Vermaelen a montré qu’il est toujours aussi vif et attentif. C’était un super plaquage. » Et Alderweireld de poursuivre en répondant aux critiques sur la défense vieillissante. « Nous avons montré, par le passé, que nous pouvions répondre présent dans les moments importants. Je pense au Brésil et au Portugal notamment. J’ai hâte de répondre à tout cela sur le terrain. Bien sûr, ce serait mieux de toute façon si Jan Vertonghen est là. Mais il y a aussi de jeunes joueurs prêts à aider l’équipe. S’il est là : tant mieux. Mais sinon, nous serons tout aussi forts. »