Cristiano Ronaldo confie avoir refusé de rejoindre Manchester City, le club a une tout autre version des faits (vidéo)

Les dernières déclarations de Cristiano Ronaldo ont de quoi faire grincer des dents du côté de Manchester United. Mais ce jeudi, c’est du côté du voisin de City qu’on s’étonne des propos de l’attaquant portugais !

Dans une interview explosive pour Piers Morgan, Ronaldo a expliqué qu’il était « très proche » de rejoindre Manchester City durant l’été 2021. « Ils en ont beaucoup discuté et Guardiola a dit il y a deux semaines qu’ils avaient fait de gros efforts pour m’avoir. Mais comme vous le savez, vu mon histoire avec Manchester United, le cœur, les sentiments, ce que vous avez fait avant, ont fait la différence bien sûr – et aussi Sir Alex Ferguson. J’ai parlé avec lui. Il m’a dit que c’était impossible que tu signes à City. Et j’ai répondu ‘Ok boss’. » Le quintuple Ballon d’Or confie dès lors qu’il a refusé ce transfert, prenant « cette décision en toute conscience ».

Sauf que voilà, selon un journaliste du DailyMail, cette sortie a suscité l’étonnement du côté des Skyblues car elle ne correspond pas à leur souvenir de la situation. Ce serait en réalité le champion d’Angleterre qui s’est retiré des négociations. La raison ? L’arrivée de Ronaldo aurait été une « distraction inutile » dans un vestiaire déjà bien rempli. Une position similaire à celle de Thomas Tuchel lorsqu’il dirigeait Chelsea sur ce même dossier.