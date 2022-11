Le Canada fait le plein de confiance avant d’affronter les Diables rouges (vidéos)

Première équipe qualifiée pour le Mondial 2022 dans la zone CONCACAF, le Canada a refermé sa préparation ce jeudi, à Dubaï, par une victoire contre le Japon. Une semaine après le partage concédé contre le Bahreïn (2-2), les Canucks ont fait le plein de confiance en s’imposant dans les derniers instants de le partie (1-2). Un résultat probant, d’autant que, dans le contenu, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Le Canada pourra s’appuyer sur cette rencontre pour préparer minutieusement le match contre les Diables rouges (mercredi 23/11)

Excepté Alphonso Davies – blessé à la cuisse gauche, d’où une situation qui inquiète au plus haut point – et Stephen Eustaquio – le joueur de Porto est resté sur le banc –, John Herdman avait opté pour un onze de base qui devrait être celui choisi face aux Diables rouges (Buchanan, Larin et David titulaires notamment). Contre une équipe nipponne largement remaniée, le Canada s’est rapidement fait piéger. Sur un ballon a priori anodin, une erreur de jugement entre le gardien et un défenseur a permis à Yuki Soma d’ouvrir le score (9e).