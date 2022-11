Les banques font trembler les machines à sous

On est tous nés dans un bingo. Les installer et les gérer, c’est notre métier depuis 20, 30 ou même 50 ans. C’était parfois celui de nos parents et de nos grands-parents. Vous pensez bien que si on faisait n’importe quoi on n’existerait plus. Le secteur est aujourd’hui ultra-régulé. » Autour de la table, cinq patronne et patrons de sociétés actives dans le placement et la gestion de machines à sous un peu partout dans le pays. C’est leur fédération professionnelle, l’UBA-BNGO – représentant des fabricants, distributeurs et exploitants de jeux de hasard actifs dans les salles de jeux et les débits de boissons – qui les a réunis, après avoir longtemps hésité. « Nos membres n’aiment pas parler aux médias », explique Dirk Millet, responsable de la fédération. « On souffre toujours, même si le ménage a été fait, d’une mauvaise réputation. Mais c’est tout l’écosystème qui est menacé, on ne peut plus se taire. »