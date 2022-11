Un budget hallucinant: une Coupe du monde à 220 milliards de dollars

Ne soyons pas hypocrites, ce n’est pas le premier événement sportif qui soulève l’indignation, ce ne sera malheureusement pas le dernier, à partir du moment où le sport a vendu son âme au business, et là non plus, ce n’est pas nouveau. Il nous reste donc les émotions à partager et l’espoir, un peu naïf, que toute la lumière portée sur cette grosse machine à injustices fasse réagir de plus en plus de consciences, et pas uniquement celles qui, subitement, se réveillent avec un mot boycott qui a une guerre de retard…

5 fois plus que les 7 dernières éditions !

Bref, parmi toutes les inepties que traîne déjà ce « Qatar 2022 », le budget de 220 milliards de dollars qui lui est alloué, selon nos collègues du « Front Office Sports », fait tomber des nues. Il s’agit tout de même d’un cinquième de la dette publique de l’Afrique ! Ou pour en revenir à des comparaisons plus terre à terre, à cinq fois le budget utilisé pour organiser les 7 dernières Coupes du monde. Juste avant 2014, la Coupe du monde au Brésil avait fait descendre les manifestants dans les rues de Rio (et dieu sait si on aime le foot là-bas) pour une dépense record annoncée à 15 milliards de dollars !