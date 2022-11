Audiovisuel: la télé s’incruste, Netflix crève l’écran

En Flandre, le roi des écrans, c’est VTM Go, la plateforme en ligne de la chaîne commerciale, plus populaire que YouTube. Et les francophones, comment consomment-ils leur audiovisuel ? Devant leur télé ? Via leur décodeur ? Un smartphone à la main ? Et pour regarder quoi ? Telles sont, parmi d’autres, les questions explorées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à travers son enquête « MAP » (« Médias : attitudes et perceptions »). Une brique de 380 pages alimentée par des enquêtes auprès de 2.200 personnes de 15 ans et plus. « Ces données permettront aussi de guider notre rôle de régulateur mais aussi la stratégie politique en la matière, à l’heure où se négocie le futur contrat de gestion de la RTBF », commente Karim Ibourki, président du CSA.

La première livraison, en 2020 (données 2019) avait, sans surprise, sacré la télévision comme mode d’accès privilégié aux contenus télévisuels. Deux ans plus tard, elle confirme son statut d’objet solidement boulonné dans les habitudes familiales (pour 72 % des sondés). Rien à signaler donc. Sauf que la consommation de vidéo à la demande (Auvio, RTLPlay, les services de télédistributeurs ou de streaming…) gagne du terrain. Pour tous ? Non, les plateformes américaines surtout : Netflix caracole en tête (76 %), suivi de près par YouTube et Facebook. En clair, les acteurs locaux francophones peinent à s’imposer (Auvio pour 56 % des sondés, RTL Play n’arrivant qu’en 11e position avec 36 %).