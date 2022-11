Une vague de malaises dans une école après la vaccination des élèves

Les premiers malaises de trois élèves, ont été constatés vers 12 heures, peu après l’admission du vaccin et juste après le départ des services du PSE. Le nombre croissant de cas de malaises, soit 18 au total, a incité la direction à demander une intervention du SMUR. Une équipe médicale et plusieurs ambulances ont ainsi pris en charge les élèves sur place avec l’aide du personnel de l’établissement.

Les instances provinciales ont indiqué jeudi après-midi qu’à « ce stade et à titre de précaution, 18 élèves, tous conscients, font l’objet d’un suivi permanent au sein de l’école de la part des équipes médicales spécialisées et du PSE ». « Les parents sont également sur place et, en fonction de l’évolution, les élèves concernés pourront recevoir le feu vert médical pour rentrer chez eux. Il n’y a pour l’heure aucune hospitalisation », a indiqué Joël Delhaye, porte-parole de la Province de Hainaut. « Les élèves ressentaient, après le vaccin, un état grippal assez soudain et avaient de la température. Le lot de doses de vaccin a été renvoyé au fournisseur pour analyse. »

Les papillomavirus humains, ou HPV, sont des virus très communs. Il en existe plus de 150 types : HPV1, 14, 16, 18, etc. Les papillomavirus peuvent infecter la peau et les muqueuses sous la forme, notamment, de verrues, et être responsables de lésions bénignes ou malignes.