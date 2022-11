Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: voici ce que révèle le rapport psychiatrique du conducteur

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a prolongé d’un mois, la semaine passée, la détention de M.G., un homme de 28 ans qui a foncé sur deux terrasses le 26 août dernier dans le centre-ville de Bruxelles. Par ailleurs, le rapport psychiatrique le concernant a été déposé au dossier. Il conclut, selon des sources judiciaires, que le discernement du suspect était gravement altéré au moment des faits, mais pas complètement annihilé.

Une camionnette blanche s’est dirigée à vive allure, le 26 août dernier vers 13h00, vers deux terrasses situées rue Saint-Michel à Bruxelles, perpendiculaire à la rue Neuve. Six personnes ont été légèrement blessées. Le conducteur a été interpellé dans l’après-midi, vers 16h00, à Anvers, et son domicile à Saint-Josse-ten-Noode a été perquisitionné. Il a ensuite été placé sous mandat d’arrêt et inculpé pour tentative de meurtre.