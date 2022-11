Coupe du monde: ils ont l’âge d’être en Espoirs mais pourraient crever l’écran au Qatar

Gavi, sur les traces d’Iniesta et Xavi

Devenu en 2021 le plus jeune joueur à porter les couleurs de la Roja, alors qu’il n’avait que six matches avec le Barça au compteur, Gavi compte déjà, à 18 ans, 12 sélections avec l’Espagne. Le milieu de terrain catalan est, depuis cette fameuse demi-finale de Ligue des Nations face à l’Italie, devenu l’un des pions essentiels de Luis Enrique, aux côtés d’un autre crack, Pedri (19 ans). Mais en 2022, c’est bien Gavi qui a reçu le Golden Boy Award, trophée qui récompense le meilleur Espoir de l’année écoulée. Dans la lignée des Xavi, Iniesta et Busquets (26 ans plus vieux que Gavi !), la pression est grande face à une génération championne du monde en 2010 et d’Europe en 2012. Gavi devra pour cela se montrer davantage décisif, comme ses prédécesseurs : cette saison, il n’a en effet délivré qu’une seule passe décisive en 19 matches, toutes compétitions confondues.