Haaland, Pogba, Donnarumma... L’équipe-type des grands absents de la Coupe du monde

Même s’il n’est pas indiscutable au PSG, «Gigi» est tout de même le dernier rempart des champions d’Europe et meilleur joueur du dernier Euro. Il doit attendre 2026 pour espérer disputer son premier Mondial.

Défense: Ramos, Alaba, Robertson

Un moment, Sergio Ramos était en lice pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire du football, les blessures et le sélectionneur espagnol Luis Enrique en ont décidé autrement. Pour David Alaba (Autriche) et Andrew Robertson (Ecosse), le niveau de leur sélection suffit pour un Euro au plateau élargi mais pas pour une Coupe du monde.

Entrejeu: Pogba, Jorginho, Kanté et Mahrez

Champions du monde en titre, Paul Pogba et Ngolo Kanté n’ont pas pu être rétablis à temps. Avec deux penalties ratés en qualification, Jorginho a «pesé» dans l’élimination italienne (ou du moins l’obligation de passer par les barrages). Riyad Mahrez et l’Algérie ont été éliminés in extremis par le Cameroun.

Attaque: Jota, Haaland, Salah

On vous parle de Salah ci-dessous. Diogo Jota (Portugal) a été victime de la Sorcière. Erling Braut Haaland a été épargné par le dilemme d’un boycott de la Norvège, évoqué avant l’élimination.