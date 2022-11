Avortement: l’appel à l’aide des Polonaises aux institutions européennes

Elles s’appelaient Izabela, Justyna, Ania, Marta. Toutes ont été victimes de l’arrêt du Tribunal constitutionnel polonais qui impose, depuis 2020, une interdiction quasi-totale de l’avortement en Pologne. Ce jeudi, les commissions des droits des femmes et des libertés civiles du Parlement européen auditionnaient expertes, experts et témoins de cette interdiction, qui a coûté la vie à au moins six femmes en Pologne. Six cas documentés de femmes ayant perdu la vie à cause des restrictions à l’IVG en Pologne qui, selon l’avis des expertes, ne sont que la face visible de l’iceberg.