Crise énergétique: les CPAS wallons réclament des moyens accrus pour soutenir les «ménages en détresse»

Face à la crise énergétique, la Fédération des CPAS wallons (UVCW) réclame jeudi des moyens accrus et des mesures concertées et anticipées pour soutenir les « ménages en détresse ».

« Les crises se succèdent pour la population wallonne et les mesures visant l’accès à l’énergie se succèdent à un rythme effréné », constate l’UVCW. « Décidées dans l’urgence et souvent annoncées bien avant d’être effectives, ces mesures, bien que nécessaires, rendent les démarches d’accès à l’énergie particulièrement complexes et parfois frustrantes, tant pour les équipes des CPAS que pour les bénéficiaires. »