La basketteuse américaine Brittney Griner transférée dans une prison en Mordovie

Sa localisation était inconnue depuis près de deux semaines et l’annonce par ses avocats de son transfert dans une colonie pénitentiaire.

La championne américaine de basket Brittney Griner avait quitté le 4 novembre dernier sa prison à Moscou pour rejoindre une colonie pénitentiaire, sans que ses avocats ne sachent précisément sa localisation. Deux semaines plus tard, on en sait plus.

Une source a révélé à l’agence Reuters que Griner se trouve désormais dans une prison de la région de Mordovie, à environ 500 km au sud-est de Moscou. Un porte-parole du département d’État américain a rapidement réagi à ce transfert. « Nous sommes au courant des informations sur sa localisation et sommes en contact fréquent avec l’équipe juridique de Mme Griner. »