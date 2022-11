Royaume-Uni: Jeremy Hunt augmente les impôts mais promet des services publics forts

Le ministre britannique des Finances avait prévenu : les impôts augmenteront et les dépenses publiques seront réduites. Mais en récompense de ces sacrifices, Jeremy Hunt a promis dans ses annonces budgétaires de jeudi de la stabilité, de la croissance et des services publics forts.

S’il a défendu son programme comme relevant d’un « conservatisme compatissant », son plan a marqué la rupture avec l’administration précédente et flirte avec les idées du Labour. Ce sont les personnes les plus riches, les entreprises et les groupes d’énergie qui prendront le plus en charge les efforts à fournir pour rétablir l’économie britannique et réduire l’inflation.