Standard: une décision concernant l’avenir de Nicolas Raskin est attendue avant le départ pour Marbella

Si ses joueurs sont en congé jusqu’au 26 novembre, le Standard n’est pas pour autant à l’arrêt. Si la direction sportive du club liégeois a prévu de faire le point sur plusieurs dossiers de prolongation de contrat durant le stage programmé du 29 novembre au 9 décembre à Marbella, en profitant, comme c’est à chaque fois le cas, du passage de plusieurs agents, celui relatif à Nicolas Raskin, qui traîne en longueur, devrait être alors bouclé, dans un sens ou dans l’autre tant il est impossible, à l’heure actuelle, de savoir comment l’histoire se terminera. Ce qui semble clair, c’est que les discussions touchent à leur fin. Ainsi, un rendez-vous doit être programmé avant le départ en stage avec l’entourage du joueur, pour fixer définitivement les positions des uns et des autres. Et voir, dans la foulée, ce qui est acceptable pour le Standard et pour le clan de Nicolas Raskin, et donc prolonger, ou pas, le contrat qui lie le médian liégeois au matricule 16 jusqu’au 30 juin 2023.