Paul Cauuet : «Le vivre ensemble, c’est la tarte à la crème politique»

Après un second film en roue libre, les Vieux Fourneaux sont de retour à la bande dessinée pour une aventure politiquement explosive.

Les Vieux Fourneaux 7, Chauds comme le climat, Lupano, Cauuet, Dargaud, 56 p., 13 €.

Ni vieux ni maître ? Les héros pensionnés de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet manifestent contre le néocapitalisme dans la septième fournée des Vieux Fourneaux. Au village de Montcoeur, le pique-nique municipal de l’amitié va déraper sur un coup de brochette mal placé. L’emploi local serait menacé, depuis que le fondateur des laboratoires pharmaceutiques Garan-Servier a passé l’arme à gauche. Et dans les vergers, les ouvriers ne parlent plus trop français. Alors quand la ferme de Berthe prend feu, au bistro de La Chope, les citoyens rejettent déjà la responsabilité de cet enchaînement de catastrophes sur les étrangers.