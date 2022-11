Etats-Unis: l’infime victoire des Républicains

Pour les républicains, tout s’est joué dans le plus improbable décor : les faubourgs est de Los Angeles, en vallée de San Fernando (Californie), traditionnel fief démocrate où un ancien pilote de chasse de la Navy et candidat républicain, Mike Garcia, a réussi à conserver son siège de représentant après un long dépouillement. Il offrait ainsi le 218e strapontin tant attendu pour livrer la Chambre basse du Congrès dans les mains du GOP (Grand Old Party, conservateur) et mettre au passage un terme au leadership de la speaker démocrate Nancy Pelosi. Outre ces 218 voix acquises, il reste encore sept sièges à décider (Alaska, Californie, Colorado) dont quatre où les candidats démocrates sont favoris, sans toutefois pouvoir inverser le sort des midterms (élections parlementaires de mi-mandat). « C’est officiel. Le régime du parti unique démocrate est fini.