Des Etats divisés et une Commission réticente, cela fait beaucoup de temps perdu

Le 21 octobre, aux petites heures, les chefs d’Etat et de gouvernement se quittent sur un « accord » autour des prix de l’énergie. Pas de mesures concrètes, mais un cadre de travail, que la Commission et le Conseil des ministres sont priés de remplir urgemment. Cette nuit-là, dans les couloirs de Juste Lipse, les dirigeants européens s’emploient à dissiper tout scepticisme. Certes, les citoyens sont priés (d’encore) patienter. « Mais nous n’avons jamais été aussi directifs », martèle Alexander De Croo. Emmanuel Macron s’avance même sur une date, pour les premiers effets concrets : « fin octobre, début novembre. ». Le président du Conseil européen abonde : « Je suis confiant que les effets seront très vite visibles ».Vingt-sept jours plus tard, le prix du gaz a certes baissé – 112 euros le MWh ce jeudi. Mais c’est le seul fait du marché. Lequel n’a, à ce jour, nullement été plafonné ni même corrigé…