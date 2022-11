Besix, un roc dans le Golfe

L’entreprise de construction belge est présente dans le Golfe depuis 50 ans, et les stades Khalifa et Al Janoub ne sont, de loin, pas ses premiers projets au Qatar. Besix enchaîne les projets monumentaux. Dans l’émirat gazier, il a notamment réalisé dix gros chantiers, dont un pan d’autoroute, mais encore le nouvel aéroport de Doha, inauguré en 2013. « Nous ne sommes pas un acteur inconnu pour le gouvernement qatari », souligne Geert Aelbrechts. « Nous avons participé à de nombreux projets d’envergure, nous avons des contacts réguliers avec les autorités. Et nous sommes restés dans le pays » au moment du blocus, quand l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis avaient isolé leur voisin qatari. « Cela a créé de la loyauté et de la confiance. »