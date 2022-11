Les travailleurs d’Equans privés de la prime… d’Engie

C’était plutôt une bonne surprise pour les quelque 10.000 travailleurs du groupe Equans en Belgique : le 10 novembre dernier, ils avaient tous reçu un mail, signé par la directrice générale du géant énergétique français Engie, Catherine MacGregor, leur annonçant qu’ils allaient recevoir une prime de 1.500 euros (brut) en récompense de leurs efforts en 2022. C’est en fait l’ensemble des travailleurs du groupe Engie qui vont se voir gratifier de ladite prime exceptionnelle, sachant que l’énergéticien a enregistré d’excellents résultats sur les neuf premiers mois de l’année – grâce aux prix élevés de l’énergie et donc, en partie, à ses réacteurs nucléaires belges. La semaine dernière, Engie annonçait que son chiffre d’affaires avait bondi de plus de 85 % par rapport à la même période l’an dernier, à 69,3 milliards d’euros, et son résultat d’exploitation de 84,4 %, à 7,3 milliards.