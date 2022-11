Max Verstappen assume avoir désobéi aux ordres de Red Bull au Brésil: «Je n’ai rien fait de mal»

Max Verstappen a assumé jeudi avoir refusé au Brésil de laisser passer son équipier Sergio Pérez pour lui permettre de prendre la 2e place au Championnat du monde de Formule 1, et a accusé les médias d’explications « ridicules » et « dégoûtantes ».

C’est droit dans ses bottes qu’il est revenu sur l’incident, jeudi, lors d’une conférence de presse avant le GP d’Abou Dhabi, dernière manche de l’année. « Au final je n’ai rien fait de mal, c’est juste que les gens ont mal compris ce qui s’est passé. »

S’il a refusé, Verstappen a expliqué que c’était en réaction à « quelque chose qui s’est passé plus tôt dans la saison ».

Selon la presse spécialisée, le Néerlandais pense que Pérez a fait exprès d’avoir un accident à Monaco en fin de qualification, empêchant Verstappen de finir son tour et le contraignant à partir derrière lui en course. Au final, Pérez avait gagné et Verstappen terminé 3e.

Jeudi, Pérez a rejeté ces « spéculations » et dit qu’il n’avait « pas fait exprès ». Il a ajouté que Red Bull voulait gérer ça « en interne ».

À chaud à Sao Paulo cependant, le Mexicain n’avait pas mâché ses mots : « ça montre qui il est vraiment », avait-il réagi en communication radio.