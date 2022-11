Oriane Jeancourt, Maurice Druon... : les Livres du Soir en bref

Quand l’arbre tombe ***

Oriane Jeancourt Galignani

Zélie, à la demande de son père, vient passer quelque temps avec lui. L’homme a vieilli, et est obsédé par les arbres qui tombent dans sa propriété. Prendre soin d’eux est devenu l’unique but de son existence et il entend donner à sa fille le même sentiment d’urgence. Qu’elle ait sa propre vie lui échappe. Malgré cela, un sentiment inédit de proximité naît des journées passées ensemble.

Grasset, 200 p., 18 €, ebook 12,99 €

Un fils comme un autre ***

Eduardo Halfon