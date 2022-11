Coupe du monde 2022: Sadio Mané officiellement forfait

Le Sénégal avait encore l’espoir de voir Sadio Mané porter son équipe à la Coupe du monde au Qatar. Malheureusement, l’attaquant du Bayern n’est pas remis de sa blessure au péroné droit et est finalement forfait pour le tournoi. Le médecin de la sélection sénégalaise a par ailleurs annoncé que Mané va prochainement se faire opérer.

« Malheureusement, l’IRM d’aujourd’hui (jeudi) nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l’imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde », a déclaré le médecin de la sélection.