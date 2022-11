La nature et le climat: des alliés précieux à réconcilier

La nature est un des leviers sur lesquels on peut agir pour réduire les effets du changement climatique. Et ce n’est pas le seul bénéfice à en attendre.

Envoyé spécial à Ras Mohamed (Egypte)

Le bras de mer d’environ un hectare et demi d’où l’eau se retire lentement est bordé de petits arbres verts. Détonnant dans un paysage où on s’attendrait plutôt à croiser le rover Perseverance. Mais celui-ci cahote toujours sur le sol martien, pas sur le curieux appendice à l’extrême sud de la Péninsule du Sinaï qui sépare les golfes d’Aqaba et de Suez.