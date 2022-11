Huit ans d’emprisonnement requis contre un homme qui harcelait et menaçait les policiers L’examen de l’affaire est tombé dans une actualité bien particulière : ce jeudi, le tribunal correctionnel de Namur se penchait sur le dossier d’Hamza Marwan, 26 ans, poursuivi pour avoir harcelé et menacé une douzaine de policiers ainsi qu’un agent pénitentiaire. Les faits ont duré cinq longues années, et l’individu était armé…

Roger Milutin.

Par Laurence Wauters Publié le 17/11/2022 à 20:26 Temps de lecture: 3 min

L’homme, qui vit seul en Belgique sans sa famille, est oisif et a fait un passage en prison après une condamnation dans une affaire de vente de stupéfiants. Ses démêlés avec la justice auraient déclenché chez lui une véritable haine à l’encontre des policiers, d’abord d’un en particulier, puis plus largement de tous ceux du commissariat de Namur centre. Dès janvier 2017, il avait commencé à leur écrire des messages insultants, par mail et via Facebook, retrouvant ses cibles sur les réseaux sociaux. C’est surtout la répétition des messages, envoyés à toute heure du jour et de la nuit, qui rendait ce harcèlement particulièrement oppressant. Il aurait ensuite utilisé divers faux profils (Nick Cops, Jean-Baptiste Poquelin, Harry Stocrate…) pour les insulter et les menacer, et ce jusqu’à son arrestation au début de cette année. C’est en scrutant le web qu’il serait parvenu à obtenir des données privées des policiers, comme l’adresse de certains d’entre eux. Il aurait alors décidé de les importuner en effectuant des commandes de plats qu’il faisait déposer chez eux en fin de soirée. Il aurait aussi fait livrer des pizzas au commissariat.

Victime L’analyse du GSM du prévenu a permis de retrouver diverses publications, et de faire le lien entre les pseudos et lui. On a également découvert des photos dans lesquelles il posait avec un pistolet et avec un fusil à canon scié, qu’il avait acheté à un collectionneur. Il reconnaît le port illégal d’armes, mais il nie tous les messages qui n’ont pas été écrits en son nom. A la seule audience à laquelle il assistait, détenu, il s’était posé en victime, promettant de ne plus revenir « puisque ça n’en vaut pas la peine ». Notons qu’il a encore trouvé, depuis la prison, le moyen de téléphoner aux policiers qu’il harcelait.