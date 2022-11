Antica Namur, 45 ans de savoir-foire

Vous perdre ou suivre le guide ? Vous préférez quoi ? Errer au hasard ou pister la pièce rare ? La 45e édition de la belle et grande Antica Namur, foire d’antiquités et d’art contemporain, a choisi de mêler les deux, la flânerie et la chasse au trésor avec un nouveau parcours autour des pièces d’exception proposé (gratuitement) aux visiteurs et visiteuses.