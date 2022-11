La KU Leuven exclut certains étudiants qui ont participé à un baptême dangereux: «Un nouveau drame a été évité»

Les étudiants disent « comprendre et accepter » les sanctions prises à leur encontre. « Certains d’entre nous ne pourront pas poursuivre leurs études dans l’institution concernée », indiquent-ils. « C’est très difficile à encaisser. Les conséquences du baptême sont une leçon de vie difficile qui nous marqueront encore longtemps », ont-ils réagi.

Les étudiants feront savoir vendredi s’ils décident de faire appel ou non de ces sanctions. Le parquet de Flandre orientale a indiqué jeudi que les étudiants ne seront pas poursuivis pénalement faute de preuves suffisantes.

Un baptême « risqué et irresponsable »

La KU Leuven a mené cet après-midi des procédures disciplinaires à l’encontre de treize étudiants suite à un baptême « risqué et irresponsable » qui a eu lieu l’année dernière. L’un des étudiants ayant participé à ces activités a dû être transporté à l’hôpital, son sang contenait une quantité d’alcool potentiellement mortelle.

Les faits remontent à novembre 2021 et impliquent le cercle régional des étudiants du sud-est de la Flandre (ZOV pour Zuid-Oost-Vlaamse). Au cours de ce baptême qui a duré trois jours, un étudiant a perdu connaissance en raison d’un manque de sommeil combiné à une alimentation insuffisante et inappropriée à la consommation humaine. A cela s’ajoutaient de l’épuisement physique et de l’alcool ingéré en très grande quantité. Ne souffrant d’aucune blessure grave, l’étudiant a pu quitter l’hôpital. Ce baptême a eu lieu en dehors de Louvain, déclare l’université sans préciser le lieu exact. Elle a été informée des faits via une dénonciation anonyme.

Au moment des faits, le cercle étudiant ZOV n’avait encore pas signé la charte de baptême de la KU Leuven. Celle-ci a été renouvelée cette année académique et le cercle l’a signée.