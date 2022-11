Héberger un million de personnes en tentant de préserver un environnement fragile

En 2017, lorsque nous avons traversé le fleuve Naf pour nous réfugier ici, au Bangladesh, on s’est installés où on pouvait, c’est-à-dire dans la forêt », se souvient Adiza, mère de famille de 35 ans. « On a d’abord dû se débrouiller seuls pour survivre : on a coupé des arbres pour pouvoir cuisiner, pour nous construire des abris. »

Puis, les agences humanitaires ont commencé à organiser le camp sur deux implantations : Ukhiya, près de Cox’s Bazar, et Teknaf, plus au sud, et la forêt dense qui occupait les collines a disparu. Des rues ont été tracées et pavées de briques, et chaque espace disponible a été utilisé pour construire des abris.