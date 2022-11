L’échevin schaerbeekois Michel de Herde inculpé: le retrait de compétences n’est qu’une question de jours L’échevin schaebeekois Michel de Herde (LB-Défi) a été inculpé mercredi pour atteinte à l’intégrité sexuelle. Ecolo, partenaire de la majorité, avait demandé le retrait des compétences de l’échevin.

Le retrait des compétences de l’échevin schaerbeekois du budget et de l’instruction publique, Michel de Herde (LB-DéFI), sous une forme ou une autre n’est qu’une question de jours.

Contrairement à ce que certains médias avaient indiqué, il n’y a pas eu, jeudi, de réunion du collège échevinal. Il y en a une programmée mardi prochain. Il y a par contre eu une réunion de la majorité LB-DéFI/Ecolo-Groen de laquelle il ressort que le retrait des compétences de l’échevin n’est remis en question par personne.

L’échevin LB-DéFI a été inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes, avait confirmé le parquet mercredi après-midi. Après avoir été entendu par le juge d’instruction, Michel De Herde a été remis en liberté sous conditions.

M. De Herde fait l’objet d’une plainte pour viol depuis septembre, déposée par une étudiante. Une première plainte avait été déposée à son encontre quelques mois plus tôt par l’échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo). Celle-ci a accusé son collègue d’avoir tenu des propos sexistes envers elle mais aussi d’avoir commis des attouchements sur sa personne, lors d’un conseil communal en octobre 2021. M. De Herde a jusqu’ici nié toutes ces accusations.

Des matières chronophages

Dès mercredi, le partenaire Ecolo de la majorité a demandé le retrait des compétences de l’échevin. Lors de la réunion de majorité de jeudi, il n’y a pas eu de voix discordante à ce propos, d’autant que DéFI, la composante dominante de la Liste du Bourgmestre, avait déjà signifié mercredi, sans attendre la procédure enclenchée dans quelques jours par son comité des sages, qu’« en principe, en cas d’inculpation, le mandataire concerné est mis en suspens de ses fonctions politiques au sein du parti et en dehors de celui-ci ».

Mais il ne suffit pas de décréter un retrait de compétences. Il faut que celles-ci soient exercées par quelqu’un d’autre, faisait-on observer jeudi de source proche du collège. En l’occurrence, Michel De Herde gère des matières chronophages qui requièrent pour le surplus un minimum de compétence personnelle (e.a. l’instruction publique et les finances). Leur reprise en main, en supplément des compétences actuellement exercées par les membres du collège de la Liste LB, sera décidée en tenant compte de ces éléments.

Qui plus est, il n’est pas exclu, au stade actuel que l’échevin, actuellement sous certificat médical, fasse lui-même un pas de côté.