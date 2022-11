La nuit, après le départ des humanitaires, règnent gangs et rebelles

Une fois la nuit tombée, dans le camp, une autre vie commence, en vase clos, loin des regards étrangers. « Ce qui certain, c’est qu’il y a des gangs dans le camp », explique une Bangladaise, conseillère en assistance légale travaillant pour une ONG internationale.

Quand on est dans cette partie du camp de Teknaf, on entend parfois des coups de feu, tirés sur le territoire birman, juste de l’autre côté du fleuve Naf, que l’on aperçoit d’ici. Cela nous rappelle de très mauvais souvenirs… » Arefa, énergique quadragénaire qui travaille comme volontaire en prévention des désastres dans sa communauté de réfugiés, frissonne soudain. « Il faut aussi que vous sachiez que, après 16h, tous les travailleurs humanitaires quittent le camp, et nous restons seuls, entre nous. »

Si les responsables des agences de l’ONU et des ONG s’en vont à cette heure-là, c’est pour des questions d’horaire de travail, mais aussi de sécurité… Aucun humanitaire n’a envie de passer la nuit dans le camp : la police du Bangladesh y est officiellement présente mais ne sort guère de son casernement. Une autre vie commence donc, en vase clos, loin des regards étrangers.