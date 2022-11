Policier tué à Schaerbeek: Thomas Monjoie était un amoureux de la vie et de ses petits plaisirs

Ce vendredi, la famille et les amis de Thomas Monjoie, mais aussi des connaissances et de nombreux habitants de Donceel (dont il est originaire), rendront un dernier hommage à ce policier de 29 ans tué en service, le 10 novembre dernier à Schaerbeek, lors d’une attaque au couteau.

La cérémonie des funérailles, dans un funérarium de Waremme, sera diffusée à l’extérieur sur grand écran tandis que les policiers de tout le pays observeront une minute de silence. Après la levée du corps, à midi, un cortège rejoindra Limont ; le corbillard sera suivi par une cinquantaine de voitures de police, des motards, et une haie d’honneur sera formée sur les deux premiers kilomètres par 3.000 policiers « venus de partout, par solidarité avec leur collègue », explique Philippe Mordant, le bourgmestre de Donceel. Tous les jours, depuis que ce dernier a ouvert un registre de condoléances à la maison communale, des dizaines d’habitants du coin viennent rendre hommage au « gamin » : « on reçoit aussi des messages, des mails, et on rassemble tout, pour remettre cela à ses parents », ajoute le mayeur. Les Monjoie sont particulièrement appréciés dans le quartier : « ce sont des gens bien, très respectés, une belle famille unie », poursuit celui qui est aussi le pharmacien du village.